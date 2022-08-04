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Сегодня, 09:16

«Ювентус» намерен подписать Костича и Паредеса

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес и полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич могут продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на обоих игроков претендует «Ювентус». Костич был связан с «Вест Хэмом», однако хавбек не принял предложение лондонского клуба.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи. У Костича 7 голов и 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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