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Сегодня, 07:43

Теллес прилетел в Испанию для перехода в «Севилью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес продолжит карьеру в Испании.

Игрок продолжит карьеру в «Севилье». В Twitter были опубликованы фотографии 29-летнего бразильца из аэропорта Испании.

Ожидается, что Теллес проведет в «Севилье» сезон-2022/23, при этом у испанского клуба не будет права выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Теллес принял участие в 26 матчах «МЮ», на его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Алекс Теллес
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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