Теллес прилетел в Испанию для перехода в «Севилью»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес продолжит карьеру в Испании.

Игрок продолжит карьеру в «Севилье». В Twitter были опубликованы фотографии 29-летнего бразильца из аэропорта Испании.

Alex Telles has landed in Sevilla ahead of completing his loan move to the La Liga club.



? @eldesmarque_sfc pic.twitter.com/0YBD5d9nC2 — Get Spanish Football News (@GSpanishFN) August 3, 2022

Ожидается, что Теллес проведет в «Севилье» сезон-2022/23, при этом у испанского клуба не будет права выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Теллес принял участие в 26 матчах «МЮ», на его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.