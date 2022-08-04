Теллес прилетел в Испанию для перехода в «Севилью»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес продолжит карьеру в Испании.
Игрок продолжит карьеру в «Севилье». В Twitter были опубликованы фотографии 29-летнего бразильца из аэропорта Испании.
Ожидается, что Теллес проведет в «Севилье» сезон-2022/23, при этом у испанского клуба не будет права выкупа футболиста.
В прошлом сезоне Теллес принял участие в 26 матчах «МЮ», на его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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