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Сегодня, 04:20

Кьеллини перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини собирается присоединиться к «Лос-Анджелес Гэлакси» в MLS. Он перейдет в американский клуб бесплатно, как свободный агент.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в настоящее время достигнуто полное соглашение. Заключительная встреча ожидается в Лондоне в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что защитник покинет «Ювентус» по окончании сезона.

Напомним, Кьеллини играл за «Ювентус» с июля 2005 года. В сезоне-2021/22 он провел 26 матчей, но не отметился результативными действиями.

Джорджо Кьеллини
Футбол
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
ФК Ювентус
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