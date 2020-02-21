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Президент «Лиона»: «Хотел бы увидеть Ауара в «Ювентусе»

12:07
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал, что клуб ведет переговоры с «Ювентусом» о переходе полузащитника Уссема Ауара.

— Я никогда не разговаривал с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, но я знаю, что наши директора установили контакт, — приводит слова Оласа Tuttosport. - Я хотел бы увидеть Ауара в «Ювентусе» в будущем. Надеюсь, что это входит в его амбиции.

Рано или поздно мне придется заключить хорошую сделку с моим другом Аньелли.

В текущем сезоне Ауар провел 22 матча в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. В четырех играх Лиги чемпионов на счету 21-летнего француза гол и два ассиста.

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