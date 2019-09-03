«Поздравляю с концом моей мечты». Тайсон недоволен тем, что «Шахтер» не продал его

Полузащитник «Шахтера» Тайсон высказал огорчение в связи с тем, что он остался в команде. Ранее сообщалось, что его хотят приобрести «Милан» и «Рома».

— Поздравляю с окончанием моей мечты, — написал бразилец в stories Instagram.

«Шахтер», по данным СМИ, требовал за игрока 30 миллионов евро. Ни один из потенциальных покупателей не захотел платить такие деньги.

31-летний бразилец в текущем сезоне провел пять матчей за «Шахтер» и забил два мяча при четырех голевых передачах.

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