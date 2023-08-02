Португальский нападающий Борхес перейдет из «Манчестер Сити» в «Аякс»

Нападающий «Манчестер Сити» Карлос Борхес продолжит карьеру в Нидерландах.

Журналист Йохан Инан сообщил в Twitter, что 19-летний португалец уже прошел медицинский осмотр для перехода в «Аякс», и, если все пойдет по плану, он будет представлен в качестве новичка на «Йохан Кройфф Арене» уже в среду, 2 августа.

Борхес не провел ни одного матча за основную команду «Манчестер Сити». В 38 играх за вторую команду он забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач.