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Сегодня, 02:32

Источник: Азмун может вернуться в «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сердар Азмун.
Фото Reuters

Нападающий «Байера» Сердар Азмун этим летом может вернуться в чемпионат России.

«Зенит» из Санкт-Петербурга обратился к леверкузенскому «Байеру» по поводу возвращения Сердара Азмуна в российский клуб. Есть и другие команды, которые интересуются игроком», — написал в Twitter Фабрицио Романо.

В январе 2022 года иранский нападающий перешел из «Зенита» в «Байер». Он играл за питерский клуб с 2019 года.

В прошлом сезоне Азмун сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

 
Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире
Сердар Азмун
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