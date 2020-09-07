Полузащитник тульского «Арсенала» продолжит карьеру в Израиле

Полузащитник «Арсенала» Ламек Банда стал игроком «Маккаби» из Нетании, сообщает сайт туляков. 19-летний замбиец проведет сезон в аренде в изральском клубе.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Банда провел 2 матча за «Арсенал». Хавбек выступает за тульскую команду с 2019 года.