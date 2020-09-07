Полузащитник тульского «Арсенала» продолжит карьеру в Израиле
16:16
Полузащитник «Арсенала» Ламек Банда стал игроком «Маккаби» из Нетании, сообщает сайт туляков. 19-летний замбиец проведет сезон в аренде в изральском клубе.
В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Банда провел 2 матча за «Арсенал». Хавбек выступает за тульскую команду с 2019 года.
?Ламек Банда — в «Маккаби» Нетания— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) September 7, 2020
19-летний замбийский полузащитник оружейников будет выступать на правах аренды в чемпионате Израиля.
В текущем сезоне Ламек провел 2 матча в РПЛ.
Арендное соглашение с «Маккаби» рассчитано до мая 2021 года. pic.twitter.com/p3pTVziUxe