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Полузащитник тульского «Арсенала» продолжит карьеру в Израиле

16:16
Ламек Банда. Фото прес-служба «Арсенала»
Ламек Банда. Фото прес-служба «Арсенала»
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Полузащитник «Арсенала» Ламек Банда стал игроком «Маккаби» из Нетании, сообщает сайт туляков. 19-летний замбиец проведет сезон в аренде в изральском клубе.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Банда провел 2 матча за «Арсенал». Хавбек выступает за тульскую команду с 2019 года.

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