Полузащитник «Ренна» Камавинга близок к переходу в «Реал»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может в ближайшее время стать игроком «Реала», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, мадридский клуб предлагает за игрока более 30 миллионов евро + бонусы. Сам игрок предпочел бы перейти в «Реал» сейчас, а не летом 2022 года, когда он сможет покинуть «Ренн» бесплатно как свободный агент.

Стороны близки к договоренности. Испанский клуб согласовал с игроком контракт до 2026 года.

18-летний француз в текущем сезоне успел провести шесть матчей за «Ренн». В прошлом сезоне он провел 39 матчей и забил один мяч при трех голевых передачах.

Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.