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«Аталанта» намерена подписать Бога

00:34
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Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, на 24-летнего ивуарийца претендует «Аталанта». При этом «Сассуоло» просит за игрока 25 млн евро.

В минувшем сезоне Бога провел 27 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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