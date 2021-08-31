«Аталанта» намерена подписать Бога
00:34
Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, на 24-летнего ивуарийца претендует «Аталанта». При этом «Сассуоло» просит за игрока 25 млн евро.
В минувшем сезоне Бога провел 27 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.
Читайте также
На Украине отреагировали на отказ украинского бегуна фотографироваться рядом с российским спортсменом
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю