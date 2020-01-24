Полузащитник ЦСКА Янов перешел в «Ригу»

Полузащитник ЦСКА Данила Янов подписал контракт с «Ригой», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Латвийский клуб подписал с 19-летним россиянином полноценный контракт.

Ранее Янов был на просмотре у «Риги» на сборе.

Янов пополнил состав ЦСКА в январе 2018 года и в сезоне-2018/19 стал с красно-синими победителем молодежного первенства.