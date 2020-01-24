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Полузащитник ЦСКА Янов перешел в «Ригу»

14:06
Данила Янов. Фото ПФК ЦСКА
Данила Янов. Фото ПФК ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Данила Янов подписал контракт с «Ригой», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Латвийский клуб подписал с 19-летним россиянином полноценный контракт.

Ранее Янов был на просмотре у «Риги» на сборе.

Янов пополнил состав ЦСКА в январе 2018 года и в сезоне-2018/19 стал с красно-синими победителем молодежного первенства.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/danila-yanov-pereshel-v-fk-riga/

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