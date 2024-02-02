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Сегодня, 15:53

«Пари НН» заключил контракт с голкипером Лукьяновым

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Пари НН» заключил контракт с голкипером «Форте» Вадимом Лукьяновым на два с половиной года.

«Конечно же, я очень рад, что из второй лиги перешел в клуб РПЛ. Это топ-уровень, мечта для любого футболиста. Кого знаю из команды? С Артемом Варгановым мы вместе играли за «Кубань-Холдинг», знаю также Данилу Ведерникова. С остальными ребятами предстоит познакомиться. Сегодня я прибыл в ОАЭ — в расположение «Пари НН». Будем работать!» — приводит слова вратаря сайт нижегородского клуба.

21- летний Лукьянов провел в этом сезоне 14 матчей за клуб из Таганрога, выступающий в дивизионе A второй лиги, и пропустил 16 голов.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 100 тысяч евро.

Источник: ФК Пари НН
Футбол
ФК Нижний Новгород
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