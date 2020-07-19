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«Палмейрас» включился в гонку за Халка. Игроком интересуется «Зенит»

03:59
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Форвард «Шанхая СИПГ» Халк может вернуться в родную страну, сообщает UOL Esporte. В приобретении бразильца заинтересован «Палмейрас». Ранее нападающий заявил, что не будет продлевать контракт с китайским клубом, который истекает в конце года.

В сезоне-2019 33-летний бразилец провел 25 матчей в чемпионате Китая, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в его приобретении заинтересованы «Зенит» и «Галатасарай». Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,8 миллиона евро.

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