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Сегодня, 18:00

Осимхен рассказал о безумном предложении от «Аль-Хиляля»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Виктор Осимхен.
Фото AFP

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о предложении саудовского «Аль-Хиляля» в летнее трансферное окно.

«Это было безумие... чем больше я говорил «нет», тем больше они увеличивали свое финансовое предложение снова и снова! Это было буквально: вау. Это должно было изменить мою жизнь, и они никак не сдавались! Но я сказал: нет, ребята. Я остаюсь», — сказал Осимхен в The Obi One Podcast.

24-летний нигериец выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за неаполитанцев 10 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 120 миллионов евро. Ранее форвард играл за «Лилль», «Шарлеруа» и «Вольфсбург».

Летом 2023 года «Аль-Хиляль» подписал Неймара (экс-«ПСЖ»), Малкома («Зенит»), Рубена Невеша («Вулверхэмптон»), Александра Митровича («Фулхэм»), Сергея Милинковича-Савича («Лацио»), Калиду Кулибали («Челси») и Яссина Буну («Севилья»).

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Наполи
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