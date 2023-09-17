«Ньюкасл» готов зимой купить Пакета после отмены его трансфера в «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» заинтересован в услугах полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «сороки» зимой готовы заплатить за 26-летнего бразильца около 52 миллионов фунтов стерлингов.

В летнее трансферное окно переговоры о переходе Пакета вел «Манчестер Сити», но трансфер провалился из-за обвинений в ставках на матчи АПЛ в адрес игрока.

В сезоне-2023/24 Пакета забил один гол и отдал одну результативную передачу в 5 матчах АПЛ.