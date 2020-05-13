«Ньюкасл» готов заплатить 60 миллионов евро за Бэйла

«Ньюкасл» хочет летом вернуть в чемпионат Англии нападающего «Реала» Гарета Бэйла. Как сообщает Marca, английский клуб, у которого появится новый владелец из Саудовской Аравии, готов заплатить за 30-летнего валлийца 60 миллионов евро.

Контракт Бэйла с клубом истекает летом 2022 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле 17 раз и отметился 2 голами и 2 передачами.