Новичок «Рубина» Фамейе объяснил, почему перешел в казанский клуб, несмотря на выход «Оренбурга» в РПЛ

Новичок «Рубина» Джоэль Фамейе объяснил, почему решил перейти в казанский клуб. Нападающий подписал трехлетний контракт с «Рубином».

«Во-первых, хочу поприветствовать болельщиков «Рубина», всю команду, город и республику Татарстан. Очень приятно оказаться в таком клубе, как «Рубин». Сначала мне позвонил спортивный директор. Затем у меня была возможность поговорить с главным тренером. Он большой человек, я часто видел его на экране телевизора, и встретиться с таким тренером лично для меня, молодого игрока, это невероятно. У меня же есть возможность показать свои способности, свой талант. «Рубин» — один из лучших клубов в России, этот клуб знают в Гане. Это большой шанс для меня. Хотя решение не было простым, ведь мы вышли в Премьер-Лигу. Мне нужно было посоветоваться со своей семьей, со всеми, кто мог мне дать совет. Главная причина перехода — это тренер и большой клуб. Поэтому я сделал этот выбор», — цитирует Фамейе пресс-служба казанского клуба.

25-летний форвард с июля 2019 года играл за «Оренбург». В сезоне-2021/22 провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал несть результативных передач.