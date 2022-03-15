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Сегодня, 04:44

Новичок MLS «Сент-Луис Сити» хочет подписать вратаря «Боруссии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис Сити» провел предварительные переговоры с голкипером дортмундской «Боруссии» Романом Бюрки, сообщает Transfermarkt. Сделка близка к завершению, но пока не завершена.

По информации источника, 31-летний швейцарец также провел переговоры с «Баварией», «Астон Виллой», «Галатасараем», «Валенсией» и клубами из Италии, но сам хочет перебраться в MLS.

Действущий контракт Бюрки с дортмундцами рассчитан до 2023 года. В этом сезоне он не выходил на поле, так как является третьим вратарем команды.

Напомним, «Сент-Луис Сити» начнет выступления в MLS с 2023 года. 13 августа 2020 года были представлены цвета и логотип клуба.

Роман Бюрки
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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