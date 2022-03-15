Миленкович летом может перейти из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может продолжить карьеру в Англии. Как написал журналист Николо Скира в Twitter, «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании 24-летнего серба.

Скаут английского клуба посетил матч «Фиорентины» против «Болоньи» (1:0). Защитник сыграл все 90 минут.

Сумма возможного трансфера оценивается в 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 23 миллиона евро.

В этом сезоне Миленкович сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил 3 гола. Контракт игрока рассчитан до 2023 года.