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Сегодня, 04:41

Миленкович летом может перейти из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может продолжить карьеру в Англии. Как написал журналист Николо Скира в Twitter, «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании 24-летнего серба.

Скаут английского клуба посетил матч «Фиорентины» против «Болоньи» (1:0). Защитник сыграл все 90 минут.

Сумма возможного трансфера оценивается в 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 23 миллиона евро.

В этом сезоне Миленкович сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил 3 гола. Контракт игрока рассчитан до 2023 года.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фиорентина
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