«Ноттингем Форест» предложил 25 миллионов евро за защитника «Ромы» Ибаньеса

«Ноттингем Форест» хочет заполучить защитника «Ромы» Роджера Ибаньеса. По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб готов заплатить 25 миллионов евро за 24-летнего бразильца.

Переговоры между сторонами продолжаются для достижения соглашения. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне в 48 матчах во всех турнирах Ибаньес забил 3 гола, получил 14 желтых и 1 красную карточки.