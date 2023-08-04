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Сегодня, 03:51

«Аякс» купил Борхеса у «Манчестер Сити» за 14 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аякс» объявил на официальном сайте о переходе из «Манчестер Сити» нападающего Карлоса Борхеса.

19-летний португалец заключил с амстердамским клубом контракт до 2028 года. Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Также еще 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Борхес не провел ни одного матча за основную команду «Манчестер Сити». В 38 играх за вторую команду он забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач.

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире
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