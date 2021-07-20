«Ницца» и «Ренн» интересуются Кабаком из «Шальке»
01:53
Защитник «Шальке» Озан Кабак покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 21-летнего турка претендуют «Ницца» и «Ренн». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Байера».
С января 2021 года Кабак выступал в аренде в «Ливерпуле». На его счету 13 матчей за английский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.
Читайте также
Статус «конфликт». Почему обладатель Кубка Стэнли не хочет играть в Хабаровске за 4 миллиона в месяц
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю