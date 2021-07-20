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«Ницца» и «Ренн» интересуются Кабаком из «Шальке»

01:53
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Защитник «Шальке» Озан Кабак покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 21-летнего турка претендуют «Ницца» и «Ренн». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Байера».

С января 2021 года Кабак выступал в аренде в «Ливерпуле». На его счету 13 матчей за английский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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