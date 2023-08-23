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Сегодня, 22:43

Нерес готов ехать в «Зенит». Чемпион России оценивает сделку в 30-35 миллионов евро

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Давид Нерес.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», «Зенит» достиг предварительной договоренности о переходе с 26-летним атакующим хавбеком «Бенфики» Давидом Нересом. По нашим данным, распространенная в среду португальским изданием А Воlа информация о том, что бразилец не заинтересован в трансфере в команду из Санкт-Петербурга не соответствует действительности.

Однако теперь предстоит прийти к единому мнению клубам. «Бенфика» играет на повышение — в какой-то момент в ходе контактов даже звучала сумма компенсации в 100 миллионов евро. «Зенит» же не намерен переплачивать — чемпион России полагает, что тратить на новичка все средства, полученные от продажи Малкома в «Аль-Хиляль» (60 миллионов евро) неразумно. Сине-бело-голубые готовы оперировать в диапазоне 30-35 миллионов. В настоящее время стороны проводят консультации.

При этом даже если сделка по Нересу не дойдет до завершения, «Зенит» до конца летней заявочной кампании (в РПЛ она закончится 9 сентября) намерен усилить атаку и полузащиту. Дело в том, что после ухода Малкома и Кузяева возникли проблемы с глубиной состава, что способно негативно сказаться на результатах по ходу длинного сезона.

ФК Бенфика
ФК Зенит
Давид Нерес
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