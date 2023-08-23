Бонуччи готов перейти в «Унион»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи открыт к переходу в «Унион» Берлин, утверждает Николо Скира.

Ранее сообщалось, что 36-летний итальянец взял несколько дней на раздумье, чтобы принять решение о предложении немецкого клуба.

Летом этого года стало известно, что «Ювентус» исключил Бонуччи из основного состава и сообщил защитнику, что он может искать себе новый клуб.

Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2018 года. Ранее он играл за команду с 2010 по 2017 годы. За все время он провел 502 матча за команду, забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.