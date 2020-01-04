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Нехайчик вернулся в БАТЭ

18:00
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Полузащитник Павел Нехайчик стал игроком БАТЭ, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Сообщается, что футболист подписал долгосрочный контракт. Детали соглашения не указаны.

31-летний игрок является воспитанником БАТЭ и уже выступал за команду. Предыдущим его клубом было «Динамо-Брест». Также играл в России за московское «Динамо», «Томь» и «Оренбург».

Нехайчик — семикратный чемпион Белоруссии, двукратный обладатель Кубка страны, пятикратный победитель Суперкубка страны. С «Динамо» он дошел до финала Кубка России в сезоне-2011/12.

Дополнительная информация

https://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id11839

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