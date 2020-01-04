Нехайчик вернулся в БАТЭ

Полузащитник Павел Нехайчик стал игроком БАТЭ, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Сообщается, что футболист подписал долгосрочный контракт. Детали соглашения не указаны.

31-летний игрок является воспитанником БАТЭ и уже выступал за команду. Предыдущим его клубом было «Динамо-Брест». Также играл в России за московское «Динамо», «Томь» и «Оренбург».

Нехайчик — семикратный чемпион Белоруссии, двукратный обладатель Кубка страны, пятикратный победитель Суперкубка страны. С «Динамо» он дошел до финала Кубка России в сезоне-2011/12.