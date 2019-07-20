"Наполи" включился в борьбу за Фекира

Нападающий "Лиона" Набиль Фекир может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Diario de Sevilla, "Наполи" проявляет интерес к 26-летнему французу, который нынешним летом намерен сменить команду. О желании Фекира уйти рассказали и в самом "Лионе", где надеются, что вопрос с трансфером решится в ближайшее время.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Бетиса", однако переговоры застопорились из-за появления "Наполи" в числе претендентов на Фекира. Для самого игрока этот вариант более предпочтительный.