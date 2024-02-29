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Сегодня, 22:45

Президент «Наполи» — об Осимхене: «Трудно удерживать игроков, когда их хотят богатые клубы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о будущем форварда команды Виктора Осимхена.

«Некоторые игроки остаются на долгие годы, других хотят «ПСЖ», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси»...Трудно удерживать игроков, когда их хотят богатые клубы. Я могу подтвердить, что в его контракте прописана сумма выкупа, очень высокая», — цитирует Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

Соглашение 25-летнего нигерийца с «Наполи» рассчитано до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Осимхен провел 21 матч за «Наполи», забил 13 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
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