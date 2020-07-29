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«Наполи» подпишет 6-летний контракт с Осименом

05:01

«Наполи» договорился с «Лиллем» по трансферу нападающего Виктора Осимена. По информации L'Equipe, неаполитанцы подпишут с 21-летним нигерийцем контракт на 6 лет.

Ожидается, что о трансфере форварда будет объявлено в пятницу, 31 июля.

В сезоне-2019/20 Осимен провел за «Лилль» 38 матчей, на его счету 18 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 27 миллионов евро.

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