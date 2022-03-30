«Наполи» изучает возможность подписания Кварацхелии

По данным «СЭ», «Наполи» намерен подписать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию, который приостановил контракт с «Рубином» и заключил соглашение с «Динамо Батуми».

Итальянский клуб изучает возможности подписания игрока и варианты, чтобы осуществить сделку до лета. В Серии А действует негласный запрет на подписание футболистов из РПЛ, чтобы сохранить целостность чемпионата. Это усложняет для «Наполи» возможность подписания Кварацхелии напрямую из «Рубина».

Грузинский полузащитник сейчас находится в расположении национальной сборной. По нашим данным, игрок не намерен возвращаться в казанский клуб.

В этом сезоне Хвича провел 19 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.