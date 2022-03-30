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Клубы АПЛ опережают «Интер» в переговорах в Дибалой

«Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Сити» опережают «Интер» в переговорах с Дибалой
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«Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Сити» опережают «Интер» в переговорах с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой, сообщает Il Corriere dello Sport.

Клубы не беспокоит то, что руководство итальянского клуба уже ведет переговоры с футболистом.

По данным источника, представители английских клубов уже общались с одним из посредников Дибалы. Встреча проходила в Англии. Согласно отчету, переезд аргентинского футболиста в один из клубов АПЛ был бы лучшим вариантом для него, так как это позволит не встречаться с «Ювентусом» в чемпионате Италии.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года. В сезоне-2021/22 28-летний нападающий провел за туринцев 29 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://football-italia.net/negotiations-ongoing-as-tottenham-arsenal-or-city-expected-to-beat-inter-to-signing-dybala/
Пауло Дибала
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
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