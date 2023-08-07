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Сегодня, 07:14

Феликс ведет переговоры с «Аль-Хилялем»

Руслан Минаев
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс ведет переговоры о переходе в «Аль-Хиляль», сообщает O Jogo.

По данным источника, обсуждение между сторонами проходит успешно. Оба клуба заинтересованы в сделке.

Феликс выступает за «Атлетико» с 2019 года. Во второй части сезона-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». В июле этого года футболист заявил, что мечтает перейти в «Барселону». Впрочем, главного тренера каталонцев Хави, вариант с переходом Феликса не устраивает.

Сообщалось, что «Атлетико» планирует выручить от продажи 23-летнего португальца 100 миллионов фунтов.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Атлетико
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