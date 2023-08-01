Хави просит у руководства «Барселоны» замену Дембеле — вариант с Феликсом его не устраивает

Главный тренер «Барселоны» Хави просит у руководства клуба найти замену вингеру Усману Дембеле, который выразил желание покинуть «блаугранас».

По информации Diario Sport, тренеру предложили арендовать нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, но его этот вариант не устроил. Хави хочет, чтобы игрок обладал навыками игры в защите.

Ранее Le Parisien сообщил, что Дембеле согласовал 5-летний контракт с «ПСЖ». 26-летний француз будет зарабатывать 20 миллионов евро в гол плюс бонусы.

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