«МЮ» отказался от приобретения Мартинеса, «Интер» требует за него 94 миллиона фунтов

«Манчестер Юнайтед» решил не приобретать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщают британские СМИ.

По данным The Times, английский клуб был заинтересован в игроке, но «Интер» отказывается продавать его дешевле, чем за 94 миллиона фунтов. В связи с этим «МЮ» будет изучать другие варианты усиления в следующее трансферное окно. Клуб хочет приобрести нападающего. Главной целью «Манчестер Юнайтед» зимой был Эрлин Холанн, но он перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию».

22-летний аргентинец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Интер» и забил 16 мячей при четырех голевых передачах. Его контракт истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.