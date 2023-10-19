Mundo Deportivo: Моуринью в числе претендентов на пост главного тренера «Реала»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью попал в список претендентов на аналогичную должность в «Реале», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство «сливочных» рассматривает вариант с приглашением португальца летом 2024 года, когда истекает контракт с действующим тренером клуба Карло Анчелотти.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. 60-летний специалист привел клуб к победе в чемпионате Испании, победе в Кубке и Суперкубке страны.

17 октября Sky Sports Italia сообщал, что Моуринью покинет «Рому» в конце этого сезона. После 8 матчей «Рома» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 11 очков.