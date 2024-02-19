Мостовой уверен, что Кварацхелия готов играть в «Барселоне»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

19 февраля об интересе каталонцев к 23-летнему грузину сообщала BarcaTimes.

«Готов ли Кварацхелия играть в таком клубе, как «Барселона»? На мой взгляд, да. Однозначно. Хвича — уже состоявшийся игрок, один из тех, кто на карандаше у всех топовых команд мира. Думаю, следующим шагом Кварацхелии точно будет переход в гранд-клуб. И, как мне кажется, это произойдет в скором времени», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кварацхелия сыграл 31 матч за «Наполи», в которых отметился 6 голами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2027 года.