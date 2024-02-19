Дмитрий Черышев: «Денис не против рассмотреть вариант перехода в российский клуб»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал возможный переход своего сына полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в клуб из России.

«Дайте ему сначала доиграть до конца сезона, а дальше посмотрим. Но Денис не против рассмотреть российские клубы», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

В текущем сезоне Черышев сыграл 9 матчей за «Венецию», в которых не отметился голевыми действиями. Контракт 33-летнего игрока с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.