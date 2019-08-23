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«Монако» арендовал Адриэна Силву у «Лестера»

23 августа 2019, 23:39
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Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.

30-летний португалец уже выступал на правах аренды за монегасков во второй половине прошлого сезона. Силва принял участие в 15 матчах «Монако».

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 13 миллионов евро.

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