«Монако» арендовал Адриэна Силву у «Лестера»
23 августа 2019, 23:39
Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.
30-летний португалец уже выступал на правах аренды за монегасков во второй половине прошлого сезона. Силва принял участие в 15 матчах «Монако».
Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 13 миллионов евро.
?? «J'ai tout donn? lors de mon premier passage.»— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) August 23, 2019
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