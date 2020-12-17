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Милик может продолжить карьеру в Испании

21:23
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Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик в зимнее трансферное окно может перейти в «Ювентус» или в «Атлетико», сообщает Goal.com.

По данным источника, 26-поляк в любом случае покинет клуб зимой, остается дождаться, кто из клубов предложит за него минимум 18 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Милик не провел ни одного матча за «Наполи», поскольку клуб не включил его в заявку ни на один из турниров. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

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