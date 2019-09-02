«Милан» и «Айнтрахт» обменяли Андре Силву и Ребича

«Милан» объявил о подписании нападающего Анте Ребича. 25-летний форвард сборной Хорватии перешел из «Айнтрахта» и подписал контракт на два сезона.

В обратном направлении проследовал 23-летний нападающий Андре Силва.

В сезоне-2018/19 Ребич провел 39 матчей и забил 10 мячей во всех турнирах за «Айнтрахт». Андре Силва провел предыдуший сезон на правах аренды в «Севилье». Он отметился 11 мячами в 40 матчах.