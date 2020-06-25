Менье перешел в дортмундскую «Боруссию»

Защитник «ПСЖ» Тома Менье подписал контракт с дортмундской «Боруссией», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним бельгийцем рассчитано до лета 2024 года.

— Менье — игрок, который долгое время демонстрировал свои качества на высочайшем уровне в Лиге чемпионов и в сборной, — цитирует спортивного директора Михаэля Цорка официальный сайт клуба. - Он действительно принесет нам пользу.

В сезоне-2019/20 Менье провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и заработал воемь желтых карточек.