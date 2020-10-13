Мата получил предложение с зарплатой в 26 миллионов евро в год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в следующем сезоне может оказаться в одном из клубов Саудовской Аравии, сообщает SPORT.

По данным источника, «МЮ» не будет продлевать контракт с 32-летним испанцем, а действующее соглашение истекает летом следующего года. Переговоры о переходе с агентами футболиста уже начал один из клубов Саудовской Аравии, который готов предложить двухлетний контракт с зарплатой в 26 миллионов евро.

Мата провел 2 матча за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/21, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.