Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Мата получил предложение с зарплатой в 26 миллионов евро в год

10:58
Теги:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в следующем сезоне может оказаться в одном из клубов Саудовской Аравии, сообщает SPORT.

По данным источника, «МЮ» не будет продлевать контракт с 32-летним испанцем, а действующее соглашение истекает летом следующего года. Переговоры о переходе с агентами футболиста уже начал один из клубов Саудовской Аравии, который готов предложить двухлетний контракт с зарплатой в 26 миллионов евро.

Мата провел 2 матча за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/21, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир