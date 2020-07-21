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«Марсель» подписал на правах аренды защитника дортмундской «Боруссии» Балерди

22:01

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе защитника Леонардо Балерди в «Марсель» на правах аренды. Соглашение 21-летнего аргентинца рассчитано на один год, сообщает L'Equipe.

— Леонардо Балерди обратился к нам с просьбой о переходе. Он надеется получить больше игровой практики в «Марселе». Благодарим Леонардо за преданность и желаем успехов в будущем, — отметил спортивный директор «Боруссии» Майкл Цорк.

В нынешнем сезоне Балерди принял участие в 7 матчах Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.

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