«Марсель» подписал на правах аренды защитника дортмундской «Боруссии» Балерди
22:01
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе защитника Леонардо Балерди в «Марсель» на правах аренды. Соглашение 21-летнего аргентинца рассчитано на один год, сообщает L'Equipe.
— Леонардо Балерди обратился к нам с просьбой о переходе. Он надеется получить больше игровой практики в «Марселе». Благодарим Леонардо за преданность и желаем успехов в будущем, — отметил спортивный директор «Боруссии» Майкл Цорк.
В нынешнем сезоне Балерди принял участие в 7 матчах Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.
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