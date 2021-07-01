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«Марсель» интересуется Бюрки

07:46

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки может покинуть команду этим летом. Как сообщает Transfermarkt, «Марсель» хочет заполучить 30-летнего швейцарца.

Действующий контракт Бюрки с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. Клуб хочет получить за него не менее 5 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Бюрки 32 пропущенных мяча в 24 матчах во всех турнирах. При этом, он 7 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евгений Козинов все материалы автора

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