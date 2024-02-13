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Сегодня, 01:19

«Интер» согласовал долгосрочный контракт с полузащитником «Наполи» Зелиньски

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски летом перейдет в «Интер» на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо.

29-летний поляк согласовал долгосрочный контракт с клубом из Милана, срок соглашения не уточняется.

Зелиньски выступает за «Наполи» с августа 2016 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Петр Зелиньски
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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