«Интер» согласовал долгосрочный контракт с полузащитником «Наполи» Зелиньски

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски летом перейдет в «Интер» на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо.

29-летний поляк согласовал долгосрочный контракт с клубом из Милана, срок соглашения не уточняется.

Зелиньски выступает за «Наполи» с августа 2016 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.