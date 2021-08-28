«Марсель» арендует Арита у «Шальке»
Полузащитник «Шальке» Амин Арит вернется в чемпионат Франции. По информации L'Equipe, «Марсель» ведет переговоры об аренде 24-летнего игрока сборной Марокко.
Клуб из Гельзенкирхен в прошлом сезоне вылетел во второй по силе дивизион Германии, поэтому агенты Арита стали искать альтернативные варианты продолжения карьеры. Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года.
В прошлом сезоне Арит сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.
Напомним, до перехода в немецкий клуб марокканец выступал за «Нант», воспитанником которого является. В 2019 году его хотела подписать «Барселона».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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