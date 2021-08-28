«Марсель» арендует Арита у «Шальке»

Полузащитник «Шальке» Амин Арит вернется в чемпионат Франции. По информации L'Equipe, «Марсель» ведет переговоры об аренде 24-летнего игрока сборной Марокко.

Клуб из Гельзенкирхен в прошлом сезоне вылетел во второй по силе дивизион Германии, поэтому агенты Арита стали искать альтернативные варианты продолжения карьеры. Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года.

В прошлом сезоне Арит сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

Напомним, до перехода в немецкий клуб марокканец выступал за «Нант», воспитанником которого является. В 2019 году его хотела подписать «Барселона».