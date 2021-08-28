«ПСЖ» до сих пор не ответил «Реалу» на последнее предложение по Мбаппе

Переговоры «Реала» и «ПСЖ» по нападающему Кильяну Мбаппе не продвигаются. По информации El Chiringuito TV, парижский клуб до сих пор не ответил на последнее предложение мадридского клуба.

В четверг, 27 августа, испанский клуб предложил 180 миллионов евро, включая 10 миллионов евро в виде бонусов, за 22-летнего француза. Однако, по информации источника, парижане пока не отвергли и не приняли этот вариант.

При этом Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает 30 июня 2022 года. Спортивный директор клуба подтвердил, что игрок хочет уйти в «Реал».

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды, а затем клуб выкупил его за 145 миллионов евро. С тех пор он забил 133 гола и сделал 63 голевые передачи в 174 матчах за парижан.