«ПСЖ» до сих пор не ответил «Реалу» на последнее предложение по Мбаппе
Переговоры «Реала» и «ПСЖ» по нападающему Кильяну Мбаппе не продвигаются. По информации El Chiringuito TV, парижский клуб до сих пор не ответил на последнее предложение мадридского клуба.
В четверг, 27 августа, испанский клуб предложил 180 миллионов евро, включая 10 миллионов евро в виде бонусов, за 22-летнего француза. Однако, по информации источника, парижане пока не отвергли и не приняли этот вариант.
При этом Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает 30 июня 2022 года. Спортивный директор клуба подтвердил, что игрок хочет уйти в «Реал».
Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды, а затем клуб выкупил его за 145 миллионов евро. С тех пор он забил 133 гола и сделал 63 голевые передачи в 174 матчах за парижан.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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