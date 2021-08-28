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«ПСЖ» до сих пор не ответил «Реалу» на последнее предложение по Мбаппе

04:24
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
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Переговоры «Реала» и «ПСЖ» по нападающему Кильяну Мбаппе не продвигаются. По информации El Chiringuito TV, парижский клуб до сих пор не ответил на последнее предложение мадридского клуба.

Килиан Мбаппе.Спортивный директор «ПСЖ» пообещал не препятствовать уходу Мбаппе в «Реал»

В четверг, 27 августа, испанский клуб предложил 180 миллионов евро, включая 10 миллионов евро в виде бонусов, за 22-летнего француза. Однако, по информации источника, парижане пока не отвергли и не приняли этот вариант.

При этом Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает 30 июня 2022 года. Спортивный директор клуба подтвердил, что игрок хочет уйти в «Реал».

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды, а затем клуб выкупил его за 145 миллионов евро. С тех пор он забил 133 гола и сделал 63 голевые передачи в 174 матчах за парижан.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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