«Реал» может приобрести Фофана из «Лестера»
07:35
Защитник «Лестера» Уэсли Фофана может продолжить карьеру в Испании, сообщает Star.
По сведениям источника, на 20-летнего француза претендует «Реал». Мадридский клуб видит в игроке замену Рафаэлю Варану, который покинет команду этим летом.
В сезоне-2020/21 Фофана провел 38 матчей за «Лестер», в которых сделал результативную передачу и заработал 10 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
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