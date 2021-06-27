«Реал» может приобрести Фофана из «Лестера»

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана может продолжить карьеру в Испании, сообщает Star.

По сведениям источника, на 20-летнего француза претендует «Реал». Мадридский клуб видит в игроке замену Рафаэлю Варану, который покинет команду этим летом.

В сезоне-2020/21 Фофана провел 38 матчей за «Лестер», в которых сделал результативную передачу и заработал 10 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.