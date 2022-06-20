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Сегодня, 00:29

«Манчестер Юнайтед» представит новое предложение по де Йонгу

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в «МЮ» считают, что прямые переговоры на следующей неделе будут очень важными, поскольку рассматривается новое предложение по 25-летнему голландцу. Ранее сообщалось, что английский клуб надеется на то, что «Барселона» снизит цену на игрока.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей за «Барселону», в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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