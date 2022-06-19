«Челси» заинтересован в приобретении защитника «Ланса» Клаусса

«Челси» заинтересован в приобретении защитника французского «Ланса» Джонатана Клаусса, информирует La Voix du Nord. Ранее сообщалось, что «Атлетико» ведет переговоры с французским футболистом.

Контракт Клаусса с клубом действует до июня 2023 года, предложений о продлении от «Ланса» не поступало. Поэтому «Челси» и «Атлетико» очень заинтересованы в подписании игрока. Запрашиваемая цена «Ланса» за 29-летнего игрока составляет 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Клаусс провел 40 матчей за французский клуб, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.