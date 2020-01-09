«Манчестер Юнайтед» предлагает Янгу новый контракт, чтобы избежать его ухода в «Интер»

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в команде защитника Эшли Янга, сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, клуб предлагает футболисту продлить контракт на один год. Ранее сообщалось, что он мет перейти в «Интер». Контракт игрока с «МЮ» истекает 30 июня 2020 года, после чего он сможет уйти как свободный агент. При этом сообщалось, что «Интер» хочет выкупить его в январе по сниженной цене.

34-летний англичанин в текущем сезоне провел 18 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил один мяч при одной голевой передаче.